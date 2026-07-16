

Yaklaşık dokuz yıldır devam eden başarısız modernizasyon süreci ve 1 milyar dolara yaklaşan maliyetin ardından, Rusya'nın envanterindeki tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov için nihai kararın hurdaya ayrılma yönünde olabileceği değerlendiriliyor. 19FortyFive'ın analizine göre, 2017'den bu yana aktif görev yapamayan gemi, Rus Donanması'nın yaşadığı yapısal sorunların en dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi.

SURİYE GÖREVİ SONRASI SORUNLAR BAŞLADI

Suriye'deki görevini tamamladıktan sonra kapsamlı bir modernizasyon programına alınan Admiral Kuznetsov, onarım sürecinde peş peşe yaşanan kazalar nedeniyle bir türlü yeniden hizmete dönemedi.

2018 yılında geminin bakımının yapıldığı PD-50 yüzer havuzu battı. Kaza sırasında yaklaşık 70 ton ağırlığındaki bir vinç uçuş güvertesine düşerek ciddi hasara yol açtı. Olayda bir işçi yaşamını yitirirken, Rusya da bu büyüklükte bir uçak gemisini onarabilecek en önemli altyapısını kaybetmiş oldu.

YANGINLAR VE YOLSUZLUK İDDİALARI SÜRECİ ZORLAŞTIRDI

PD-50 faciasının ardından gemide kaynak çalışmaları sırasında çıkan büyük yangın, onarım sürecini daha da çıkmaza soktu. Yangında iki kişi hayatını kaybederken, en az 12 kişi yaralandı. Bununla da sınırlı kalmayan sorunlar, 2021 yılında modernizasyon bütçesine ilişkin yolsuzluk iddialarıyla devam etti. Gemi onarımından sorumlu şirketin yöneticisi, projeye ayrılan fonları zimmetine geçirmek suçlamasıyla tutuklandı. Bir yıl sonra ise gemide bir kez daha yangın meydana geldi.

HİZMETE DÖNÜŞ UMUDU GİDEREK AZALDI

Admiral Kuznetsov'un yeniden göreve başlayacağı tarih yıllar boyunca defalarca ertelendi. Uzmanlar, 2025 yılı itibarıyla Rus Deniz Kuvvetleri'nin gemiyi yeniden aktif hizmete alma hedefinden büyük ölçüde vazgeçtiğini ifade ediyor. Murmansk'ta demirli bulunan uçak gemisinin bakımının, özellikle Batı yaptırımları nedeniyle yedek parça teminindeki güçlükler sebebiyle ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın savunma harcamalarında önceliklerin değişmesine yol açtığı değerlendiriliyor.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL HURDAYA AYRILMASI

Uzmanlara göre geminin mevcut teknik durumu, başka bir ülkeye satılmasını da oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle en olası senaryonun Admiral Kuznetsov'un hurdaya ayrılması olduğu ifade ediliyor.

Eğer Admiral Kuznetsov resmen hizmet dışı bırakılırsa, Rusya ilk kez operasyonel durumda hiçbir uçak gemisine sahip olmayacak. Bu durum, Moskova'nın açık denizlerde güç gösterisi yapma ve uçak gemisi görev grupları oluşturma kapasitesini önemli ölçüde sınırlandırabilir.

Savunma analistleri, Rusya'nın bu nedenle deniz stratejisinde denizaltılar, uzun menzilli füze sistemleri ve insansız platformlara daha fazla ağırlık vermek zorunda kalacağını değerlendiriyor.

ÇİN İLE DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞTIRMA

Admiral Kuznetsov'un yaşadığı uzun onarım süreci, benzer kökene sahip bir başka gemiyle de karşılaştırılıyor. Eski Sovyet uçak gemisi Varyag, Çin tarafından satın alındıktan sonra kapsamlı şekilde modernize edilerek Liaoning adıyla ülkenin ilk aktif uçak gemisi olarak hizmete girdi.