YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin ilk kurultayında iktidar mesajı verdi. Salonı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen ve tezahüratlar arasında konuşan Özel “Bu çürümüş, köhnemiş, kibrin sahibi olmuş iktidarın artık adım atacak mecali kalmamıştır. Bunlar eskimiştir, yaşlanmıştır, yorulmuştur. Biz milletin yaralarını sarmaya talibiz’’ dedi ve şu mesajları verdi:

Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde seçilmiş belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, kardeşlerimiz var. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu var. Hiçbir zulüm zulmedenin yanına kalmaz. Sizi bir an bile yalnız bırakmayacağız.

Sandıkta kaybedenler, milletin kararına hürmetsizlik ettiler. Mutlak Sultan - Mutlak Butlan ittifakını kurdular. İktidar partisini yenen kadroların yerine, 14 kez yenilen kadroları, yine yenilmeleri için kayyum olarak partimize atadılar.

Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın. Bize inanmış kadrolar yeter. Bize millet yeter. Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek. İradesi çelikten olanlar kalacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak. Ya da millet o zincirleri sonsuza kadar söküp atacak.

Bizim hakimlerimiz, savcılarımız yok. Arkamızda Mesut amca var, Fatma teyze, Veysel amca var. Onlar varken biz yürümekten yorulursak, mücadeleden geri durursak yüreğimiz kurusun. Bu insanlarla 3 ayda, 800 bin üyeye ulaştık, yıl sonunda 2 katına çıkacağız.

Ellerinizden öpüyorum

Özel, konuşurken bir zarfın içinden bin lira para çıkardı ve şunları söyledi: “İzmir Bayındır’da Ayşe Teyzem ‘Üzülme. Sana otobüs de alacağız’ dedi. Mesut Amca, ayakkabı parasının gönderdi. Fatma Teyzem zarf verdi içinden 200 lira çıktı. Çankırı’nın Yapraklı Sarıkaya Köyü’nden Veysel Ünal bin lira gönderdi. ‘Hayvanlarımın 1 günlük süt parası’ diye yazmış. Ellerinizden öpüyorum.”

Yüzyılın soygunu

AKP’nin kadrolarının milletin bankadaki yatırımlarına çöktüğünü belirten Özel, ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı anlatıp, ‘Yüzyılın Vurgunu’nu yaptılar. Üstüne bir de fon mağdurlarının hakkını vermemek için kanun çıkardılar. AK Parti bu ülkeye, daha fazla yolsuzluktan başka ne vadedebilir? Onlar mı yolsuzluğu bitirebilir? Yoksa YENİ Parti mi bu çürümüşlüğe son verebilir?” diye sordu.

‘TAPUCU BAKANLAR’

Özel, şöyle konuştu:

“Milletin fonlardaki parasına çökenler, Yunus Emre Vakfı’ndan Türk Hava Kurumu’na, belediyelerden bakanlıklara, TÜRGEV’den TÜGVA’ya, Ensar Vakfı’na, hatta Wushu Kung Fu Federasyonu’na kadar yolsuzluk yapmayı başaranlar, bu millete temiz siyaset sözü verebilir mi? 190 yıl çalışsa edinemeyeceği zenginliğe ulaşan tapucu bakanlar, kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satanlar, fon vurgunu ile haksız kazancı 5 ayda ceplerine koyanlar var.”

YENİ Parti’nin bakan evlatlarını değil vatan evlatlarını savunduğunu vurgulayan YENİ Parti lideri Özel, “Bunlar mı devlete adaleti getirecek? Bunlar fon krizini eleştiren imamların dahi görevlerine son veriyor” dedi.

Tutuklu 7 başkan YENİ Parti’de

Özgür Özel, partisinin kurucu kurultayındaki konuşması sırasında tutuklu belediye başkanlarından 7’sinin YENİ Parti’ye katıldığını duyurdu.

YENİ Parti’ye katılan başkanların Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olduğu açıklandı.

Özgür Özel, partiye katılan belediye başkanlarını selamlayarak, “Kendilerini sevgiyle kucaklıyor, hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm Oyları alarak seçildi

Bin 157 delegenin oy kullandığı 1. Olağan Kurultay’da bin 154 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.

‘YÖNETECEK CESARET VAR’

Bugün yaşadığımız tüm sorunların kaynağı AK Parti’nin kara düzenidir. Çünkü bu düzen sadece bir avuç insanın menfaati için kurulmuş bir düzendir.

Verdiğimiz mücadele yeninin, eskiye karşı mücadelesidir. Bu mücadele, veda edemeyenlerle geleceğe yürüyenler arasındadır.

Türkiye’yi yenileyecek mücadele başlamıştır. Mücadelenin yılmaz neferleri de bu salondadır, tam karşımdadır.

Kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu seçimi kazanacak cesarete, Türkiye’yi yönetecek maharete sahibiz.

Kazanacak yüreğimiz, yönetecek aklımız, memleketi ayağa kaldıracak irademiz var. Asla umudunuzu kaybetmeyin. O sandığa varıp, o seçimi alacağız.

‘BUNLAR ESKİDİ, YAŞLANDI’

Görüyorsunuz ki bu çürümüş, bu köhnemiş, kibrin sahibi olmuş iktidarın artık adım atacak mecali kalmamıştır. Bunlar eskimiştir, yaşlanmıştır, yorulmuştur.

Erdoğan, eskinin temsilcisidir. Eski gitmelidir, değişmelidir. Yorgun durmalıdır, çekilmelidir. İnananlar, çalışanlar, başaracak olanlar göreve gelmelidir.

Milletin kaderi, milletin elleriyle yeniden yazılacak. Biz AK Parti’nin kara düzenini değiştireceğiz. Milletin yeni düzenini kuracağız.

İçimdeki Memleket

Özgür Özel, konuşmasının sonunda kendi yazdığı ‘İçimdeki Memleket’ şiirini okudu. Şiirin bazı bölümleri:

Bir milletin ömründen geçtim.

Bir yanımda ölülerimin sessizliği,

Bir yanımda doğmamışların hakkı.

İkisinin arasında,

Bir insanın taşıyabileceğinden ağır,

Bir sabah vardı.

Ben, o sabaha yürüdüm.

Bir annenin gözünden umudu,

Bir babanın terinden emeği,

Bir çocuğun dilinden yarını öğrendim.

Meğer memleket,

Milletin, karanlığın içinden çekip aldığı,

Bir parça aydınlıkmış.

O aydınlığı gördüm.

Şimdi ömrümün hangi mevsimindeyim,

Bilmiyorum.

Bildiğim,

Memleketin benden alacaklı olduğu.

Bir ömrün hesabını,

Bir milletin yarınına vermeye geldim.

Doğmamışların, henüz duyulmamış sesini,

Aynı yürekte taşımaya geldim.

En son insan hakkını alıncaya dek,

Yolda kalmaya geldim.

Ey gelecek, gözün aydın. Hoş geldin.

KURULTAYDAN NOTLAR

Türkiye ‘Yeni’leniyor

YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı, “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla yapıldı. Bin 202 delegenin yanı sıra

çok sayıda davetli ve partili salonu hınca hınç doldurdu, dışarıda kalan vatandaşların izlemesi için de bahçeye dev ekranlar kuruldu.

'Teyzem sağ olsun’ şarkısı

Kurultayda parti için bestelenen ‘Teyzem Sağ Olsun’ şarkısı dinletildi. Parçanın nakaratında “Duası yeter teyzem sağ olsun. Korkusuzca kenetlenen eller sağ olsun/ Özgürlüğe gönül veren gençler sağ olsun/ Millet sağ olsun/ Vatan sağ olsun” sözleri yer aldı.

Bahçeli’den dev çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan tebrik çelengi gönderdi.

Butlan yok, AKP gelmedi

Kurultaya eski milletvekilleri, belediye başkanları, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi’nin temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu’ndan siyasi parti gruplarının temsilcileri, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Butlan CHP’sine davetiye verilmedi, AKP ise temsilci göndermedi.

Tebrik mesajları

Kurultaya Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başarı mesajı ile İmamoğlu’na selam gönderdi. Özgür Özel 11.04 itibarıyla konuşmaya başladı, 12.35’te de bitirdi. Özel’in konuşması sık sık ‘Hükümet istifa’ sloganlarıyla kesildi. Özel basının üzerindeki sansüre, tutuklu gazetecilere ve kayyum atanan kanallara destek verdi. ‘’TELE 1,Halk TV, Cafer Mahiroğlu, Merdan Yanardağ’a sevgi gönderdi.

Pikaçu da salona geldi

Salonda ‘Doğru Duvar Yıkılmaz’, ‘Özgür Türkiye Özgür Gelecek’, ‘Şartlar ne olursa olsun Spil Dağı gibi arkanızdayız’ ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Abdi Ağalara Karşı İnce Memed olmaya geldik’ yazılı pankartlar yer aldı. Protestoların sembolü haline gelen Pikaçu da tribünlerde yerini aldı.

Bugün PM seçimi var

YENİ Parti’nin Ankara Arena’da düzenlenen “Türkiye Yenileniyor” sloganlı 1. Olağan Kurultayı’nda, divana delege imzasıyla sunulan önergede Parti Meclisi (PM) ve Yüskek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin blok listeyle yapılması talep edildi. Oy birliğiyle kabul edilen kararla PM ve YDK üyeleri bugün belirlenecek.