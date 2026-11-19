Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eğlence mekanı çıkışında çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil’in ölümüne neden oldukları suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Yavuz Kef (32) ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem (33), bir kez daha serbest bırakıldı. Daha önce ilk duruşmada tahliye edilen, savcının itirazıyla yeniden tutuklanan iki sanık, avukatlarının başvurusu üzerine ev hapsi şartıyla tekrar tahliye edildi.

Olay, 21 Mart tarihinde Bandırma’da gece saatlerinde yaşandı. Eğlence mekanında Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef ile M.A. arasında başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarını çağırmasıyla büyüdü. İlk mekandan ayrılan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekanında yeniden karşılaşınca sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Aracına doğru yürüdüğü sırada arbedenin ortasında kalan Soner Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef’in sırtına vurdu. Bunun üzerine Kef’in attığı yumrukla başına darbe alan Çil bilincini kaybederek yere yığıldı; Ahmet Enes Erdem ise yerde hareketsiz yatan gencin yüzüne ayağıyla vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çil’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan Yavuz Kef’in emniyette ölüm haberini alınca, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü" diyerek ağladığı öğrenildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BEYİN DAMARLARINDAKİ ANEVRİZMA YIRTILINCA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Soruşturma sonunda hazırlanan 4 sayfalık iddianamede Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu’nun çarpıcı raporuna yer verildi. Raporda, Soner Çil’de oluşan yumuşak doku travmasının tek başına yaşamı tehlikeye sokacak veya kemik kırığına yol açacak nitelikte olmadığı belirtildi.

Ancak genç adamın, aldığı künt kafa travmasının tetiklemesiyle beyin damarlarında önceden var olan anevrizmanın yırtılması sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle öldüğü kaydedildi. Adli Tıp, darp eylemi ile ölüm arasında nedensellik bağı bulunduğunu ancak mevcut rahatsızlığın da ölümde katkısı olduğunu raporladı. Savcılık her iki sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDUKTAN SONRA TEKRAR TUTUKLANDILAR

Bandırma 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Adli Tıp raporundaki tespitleri göz önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Fakat Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince Kef ve Erdem, tahliyeden bir hafta sonra yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

İTİRAZ SONRASI YİNE SERBEST KALDILAR

Tutuklama kararına sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi ve iki sanık geçen cuma günü tekrar tahliye edildi. Yargılamanın devam eden duruşmasına tutuksuz katılan sanıklar ile Soner Çil’in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanıkların dinlendiği duruşma sonunda mahkeme başkanı, sanıklar hakkındaki ev hapsi tedbirinin devamına karar verdi.