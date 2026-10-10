Arplarıyla rock ve metal şarkılarını yorumlayan tek yumurta ikizleri Camille ve Kennerly Kitt, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Dromil ve Dromal Volfgang kardeşlerle evlendi. Konserde başlayan tanışıklık zamanla aşka dönüşürken, iki çift 2022 yılında gerçekleşen düğünlerini dört yıl boyunca yalnızca aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı. Evliliklerini ise dördüncü yıl dönümlerinde duyurdular.

KONSERDE TANIŞTILAR, TURNEDE AŞIK OLDULAR

TODAY'in haberine göre, “Harp Twins” (Arp İkizleri) adıyla tanınan 35 yaşındaki Camille ve Kennerly Kitt, arplarıyla rock, metal ve Kelt müziği eserlerini yorumlayarak ABD genelinde konserler veriyor. İkili, Iron Maiden'ın “Fear of the Dark” ve Metallica'nın “Nothing Else Matters” gibi ünlü parçalarına getirdikleri arp yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2019 yılında inşaat işçisi olarak çalışan tek yumurta ikizleri Dromil ve Dromal Volfgang da hayranı oldukları kardeşlerin konserlerinden birine katıldı. Yanlarında ikizlerin siyah beyaz portrelerini getiren kardeşler, tanışma sırasında çizimleri kendilerine hediye etti.

İlk karşılaşmanın ardından Volfgang kardeşler, ikizlerin turnelerinde güvenlik ekibine destek vermeye başladı. Bir süre sonra inşaat işlerini bırakarak turnelere tamamen katılan kardeşler, müzik çalışmalarında da yer aldı ve arplara eşlik ederek davul çalmaya başladı.

Başlangıçta hayranlık ve arkadaşlıkla şekillenen ilişki, zamanla romantik bir boyut kazandı.

Camille Kitt, ilişkilerinin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı: “Bilirsin ya, bazı şeyler vardır, olduğunda anlarsın.”

EVLİLİK TEKLİFİ ARKTİK OKYANUSU KIYISINDA GELDİ

İki çiftin ilişkisi, 2021 yılında Alaska'daki turne sırasında yeni bir aşamaya geçti. Volfgang kardeşler, Arktik Okyanusu kıyısındaki bir sahilde Camille ve Kennerly'ye evlenme teklif etti.

Teklifin dikkat çeken ayrıntılarından biri de yüzüklerin sunuluş şekliydi. Kardeşler, iki nişan yüzüğünü küçük bir kalay Viking gemisinin içine yerleştirerek ikizlere sundu. Her iki yüzük de birbirinin aynısıydı.

22 ŞUBAT 2022'DE SAAT 14.22'DE EVLENDİLER

İki çift, 22 Şubat 2022 tarihinde saat 14.22'de düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girdi. Törene yalnızca sınırlı sayıda davetli katıldı.

Camille Kitt, Dromil Volfgang ile evlenirken Kennerly Kitt, Dromal Volfgang ile hayatını birleştirdi. Gelinlerin düğün sırasında koridorda birlikte yürümesi de törenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Kennerly Kitt, düğünlerini “Tam da istediğimiz gibiydi” sözleriyle anlattı.

DÜĞÜNLERİNİ NEDEN 4 YIL BOYUNCA GİZLİ TUTTULAR?

Sosyal medyada 2,5 milyondan fazla takipçiye sahip olan çiftler, evliliklerini uzun süre kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Tek yumurta ikizlerinin yine tek yumurta ikizleriyle evlenmesinin yoğun ilgi göreceğini ve çok sayıda soru doğuracağını düşünen kardeşler, düğünlerini yalnızca aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

İki çift, evliliklerini 22 Şubat 2026'da, dördüncü evlilik yıl dönümlerinde Instagram üzerinden duyurdu. Düğün fotoğraflarının paylaşılması sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar açıklamanın reklam amacı taşıdığını öne sürerken bazıları da durumu sıra dışı buldu.

Dromal Volfgang, yapılan yorumlara şu sözlerle karşılık verdi:

“Bazıları 'Bu tuhaf' diyor. Ben de 'Belki de tuhaf olan sizsinizdir' diyorum.”

Kennerly Kitt ise iki çift arasındaki ilişkinin yalnızca evlilikle sınırlı olmadığını, dördünün de birbirinin en yakın arkadaşı olduğunu vurguladı.