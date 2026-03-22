Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde dün akşam saat 20.58 sıralarında bir tekel bayisinde şiddet olayı meydana geldi. İş yerine gelen S.A., N.Z., M.Z. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, işletmeci A.K. ile sözlü tartışmaya girdi.
VARİL VE TAŞLARLA SALDIRDILAR
Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli; işletmeci A.K.’ye sopa, taş ve iş yeri önünde bulunan varilleri fırlatarak saldırdı. İşletmeci A.K. ise elindeki sopa ile kendini savunmaya çalıştı. Kavga anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Saldırının ardından otomobille olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Darp raporu alan işletmeci A.K., kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, ismi öğrenilemeyen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.