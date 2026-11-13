Sosyal medyada araç sahiplerinin yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen olayda, geniş olan arka tekerleklerin ön aksa, dar olan ön tekerleklerin ise arka aksa takıldığı tespit edildi.

İngiltere merkezli Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre üretim hatası, BYD'nin tamamen elektrikli ve arkadan itişli Great Tang SUV modellerinde görüldü.

TEDARİKÇİ KODLAMA HATASI MONTAJI ETKİLEDİ

Teknik verilere göre Great Tang modelinin ön aksında 20 inç çapında, 8 inç genişliğinde jantlar ve 255 milimetrelik lastikler yer alıyor.

Arka aksta ise 20 inç çapında, 9 inç genişliğinde jantlarla birlikte 275 milimetrelik lastiklerin kullanılması gerekiyor. Ancak tedarikçinin jantlar üzerindeki tanımlama kodlarını yanlış basması nedeniyle montaj hattında ön ve arka tekerleklerin yerleri karıştırıldı.

ÜCRETSİZ KONTROL VE GEÇİCİ ARAÇ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tekerleklerin ters takılması sürücüler arasında yol tutuşu ve lastik aşınması konusunda endişe yarattı.

Konuya ilişkin çarşamba günü bir açıklama yapan BYD yönetimi, durumun sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığını belirtti. Hatalı üretimden etkilenen araçların toplam sayısını paylaşmayan şirket, mağduriyetlerin giderilmesi için şu adımların atılacağını açıkladı:

-Etkilenen tüm araçlara ücretsiz kontrol ve gerek görülmesi halinde jant değişimi uygulanacak.

-Onarım sürecindeki ulaşım masrafları karşılanacak ve araç sahiplerine geçici araç tahsis edilecek.

-İşlem gören araçların garanti süreleri yeniden başlatılacak.

-Üretim hattında benzer hataların tekrarlanmaması adına yeni görsel hata önleme sistemleri devreye alınacak.

BYD, Great Tang öncesinde de farklı modellerinde teknik aksaklıklar nedeniyle geri çağırma kararları almıştı.

Şirket, iki ay önce Avustralya'da 32 binden fazla Shark 6 pikap modelini stepne taşıyıcı kablolarındaki kopma riski sebebiyle servise çağırdı. Geçtiğimiz yıl ise Çin'de 71 binden fazla Yuan Pro modeli batarya sızdırmazlık contalarındaki hata nedeniyle geri çağrılmıştı.