Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-İş’in 2017’den bu yana düzenlediği “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasına bu yıl izin vermedi. Bakan Yusuf Tekin, sendikanın yarışma için gerekli şartları (tarih, bütçe, ödül, öğrenci katkısı gibi) açık şekilde sunmadığını belirterek “Burası muz cumhuriyeti değil” dedi.

Eğitim-İş ise bu açıklamaya karşı çıkarak, aynı şartnameyle geçmiş yıllarda onay alındığını ve reddin teknik değil, siyasi olduğunu savundu.

YEDİ EKSİKLİK

Eğitim-İş Sendikası “Bakanlık, aynı şartnameyle yarışmanın duyurulmasına 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında onay verdi. Televizyona çıkıp, bakanlığın sendikamıza şartnamede 7 eksiklik bildirdiğini söyleyen Yusuf Tekin, kamuoyunu açıkça yanıltıyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez, Atatürk temalı yarışmaya izin verilmezken Samsun’da Fatih Sultan Mehmet’e mektup yarışması düzenlenmesi kararına dikkat çekti. Öğrenciler mektuplarında; Fatih Sultan Mehmet’in, “Bilime verdiği önem, çok yönlü entelektüel kişiliğine ilişkin yorumlarını yazacak.