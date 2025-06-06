TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/291 Esas
Mahkememizde görülmekte veraset davası nedeni ile; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yazır mahallesi Cilt No:42, Hane 40'ta nüfusa kayıtlı Ali ve Rahmiye oğlu, 01/07/1899 doğumlu 40615456168 TC kimlik nolu Kasım YÜCEL'in mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçısı var ise Mahkememizin yukarıda yazılı esas numarasına başvuruda bulunması rica olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02238108