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TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
İ L A N
T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/291 Esas

Mahkememizde görülmekte veraset davası nedeni ile; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yazır mahallesi Cilt No:42, Hane 40'ta nüfusa kayıtlı Ali ve Rahmiye oğlu, 01/07/1899 doğumlu 40615456168 TC kimlik nolu Kasım YÜCEL'in mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçısı var ise Mahkememizin yukarıda yazılı esas numarasına başvuruda bulunması rica olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02238108