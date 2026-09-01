İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/83 Esas

14.09.2026



GAİPLİK İLANI

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile İbrahim kızı Hande, İbrahim kızı Emine, İbrahim kızı Hamdiye ve Zehra kayyımı Tekirdağ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mah. 256 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın 7/24 hisse maliki İbrahim kızı Hande, 7/24 hisse maliki İbrahim kızı Emine, 7/24 hisse maliki İbrahim kızı Hamdiye, 3/24 hisse maliki Zehra'nın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı,Gaipliği istenilen kişiler hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıslardan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaipliğine ve Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mah. 256 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur. 14.09.2026

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