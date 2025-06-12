TEKİRDAĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/656 Esas

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2024/656 Esas

CELSE NO : 3

CELSE TARİHİ : 21/05/2025

HAKİM : Buket DİREN 199012

KATİP : İrem ÇIRAĞ 310074

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Av. Gülbeyaz Çolak (e-duruşma), Davalı Semra Tekcan vekili Av. Melda Merve Çakır (e-duruşma) katıldı. Açık yargılamaya devam olundu

Davacı vekili Av. Gülbeyaz Çolak'ın e-duruşma talebi gönderdiği görüldü.

Davalı Semra Tekcan vekili Av. Melda Merve Çakır'ın e-duruşma talebi gönderdiği görüldü.

Davalı vekili Av. İlayda Canan Saltık'ın 14/05/2025 tarihli mazeret dilekçesi sunduğu görüldü. Okundu. Dosyasına konuldu.

Mahkememiz 19/03/2025 tarihli duruşma zaptının 2 nolu ara kararı gereğince ilanen tebligat süresinin beklenmesine karar verildiği, mahkememizce henüz ilanen tebligat yapılmasına dair henüz karar verilmediği, yurt dışı tebligatın ise davalının adresinde bulunamaması sebebiyle yapılamadığı görüldü.

Davacı vekili beyanında: eksik hususlar giderilsin, dedi.

Davalı vekili beyanında: eksik hususlar giderilsin, dedi.

Dosya incelendi.

G.D:

1-Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Yonus Tekcan'a ulaşılamadığından, bu davalı yönünden ilanen tebliğ işlemlerinin yapılmasına,

2-Davalı vekili Av. İlayda Canan Saltık'ın mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini uyaptan öğrenmesine,

3-Ön inceleme aşamasının taraf teşkili tamamlandıktan sonra ifasına,

Bu nedenle duruşmanın 09/07/2025 günü saat 11:00 bırakılmasına karar verildi. 21/05/2025

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