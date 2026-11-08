Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahkemenin Mutlak Butlan kararı sonrası 24 Ağustos'ta CHP'den istifa edip YENİ Parti saflarına geçen Yüceer, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayarak yeni partisinden de ayrıldığını duyurdu.

İl kongresinde yaşanan tartışmaları ve kendisinin kurultay delegesi olarak gösterilmemesini istifa kararının gerekçeleri arasında sıraladı. Yüceer, “Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.

Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil” dedi.

Yüceer'in CHP'den sonra YENİ Parti'den de istifa etmesi “AKP'ye mi katılacak?” sorusunu akıllara getirdi.