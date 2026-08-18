Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan bir tarla kenarında, göç yolculuğundaki leylekleri yasa boğan feci bir olay meydana geldi. Yüksek gerilim hattı boyunca uzanan alanda yaklaşık 30 leylek ölü halde bulundu. Leyleklerin hatta temas etmesi sonucu akıma kapılarak can verdiklerinin değerlendirilmesi üzerine hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları bölgeye akın etti.

"ELEKTRİK DİREKLERİ BİR AN ÖNCE YER ALTINA ALINMALI"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, her yıl benzer durumların yaşandığını ancak ilk kez bu kadar yüksek sayıda ölüme rastladıklarını belirtti. İlçenin leyleklerin ana göç rotası üzerinde yer aldığına dikkat çeken Olgaç, yetkililere şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Maalesef onlarca leylek yol kenarlarında ölü bir vaziyette yatıyorlar. Sanırım bu her sene oluyormuş ama bu kadar olduğuna biz ilk defa denk geliyoruz. Demek ki çok önemli bir sorun var. Elektrik tellerine değerek öldüklerini söylüyorlar. Bu elektrik direklerinin bir an evvel yer altına alınmasının çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İlçemiz leyleklerin göç yolu üzerinde, bu nedenle daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapılsın, biz de katkıda bulunmaya hazırız."

Olgaç ayrıca, rüzgarlı havalarda birbirine temas eden elektrik tellerinin yangın riskini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Bölgeden yansıyan acı görüntülerin ardından Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) yetkilileri, leylek ölümlerinin gerçekleştiği adreste detaylı teknik inceleme başlattı. Şirket yetkilileri, bölgedeki hatlarda ayrıntılı inceleme yapılarak gerekli bakım ve koruma çalışmalarının süratle gerçekleştirileceğini bildirdi.