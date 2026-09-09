Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in siyasi parti değişikliği, yerel siyasette ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde büyük bir krize yol açtı. Yüceer'in CHP'den ayrılıp YENİ Parti'ye katılmasının ardından gerçekleşen ilk meclis oturumu, parti gruplarının boykotuyla karşılaştı.

131 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEMEDİ

Yaklaşık iki aylık aranın ardından kent için kritik öneme sahip 131 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, açılış yapamadı. AKP, CHP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun oturuma katılmaması nedeniyle yasal yeter sayıya ulaşılamadı.

YÜCEER'DEN SERT TEPKİ: "BOŞ SANDALYELERLE SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Salondaki boş sandalyeler önünde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, meclis üyelerinin tutumunu "siyasi sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Görevin ve sorumluluğun siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini belirten Yüceer, şöyle konuştu:

"Beğenmiyorlarsa eleştirebilirler, yanlış buluyorlarsa karşı çıkabilirler. Eksik görüyorlarsa öneride bulunabilirler. Ancak meclisten kaçarak, şu gördüğünüz gibi sandalyeleri boş bırakarak Tekirdağ’ın sorunlarını çözemezsiniz. Tekirdağ’ın sanayi, tarım, çevre, altyapı ve ulaşım sorunları tatil yapmıyor. Bizim çok çalışmamız, mesai harcamamız gerekiyor."

MECLİS 11 EYLÜL'E ERTELENDİ

Yeterli katılımın olmaması nedeniyle meclis oturumu 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.00’a ertelendi. Parti değişiminin ardından yaşanan bu ilk oturum krizi, kent siyasetindeki gerilimin önümüzdeki günlerde de süreceğini gösterdi.