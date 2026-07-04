Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında patlama meydana geldi.
Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.
APARTMAN SAKİNLERİ PANİKLE DIŞARI KAÇTI
Patlama sesiyle birlikte apartmanda ve bölgede oturan vatandaşlar panikler kendilerini dışarı attı.
İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
6'NCI KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
DHA'da geçen bilgide, dairede kimliği belirsiz 1 kişinin öldüğü tespit edildi.
Öte yandan AA'nın servis ettiği bilgide patlama esnasında hayatını kaybeden kişinin binanın 6'ncı katından düşerek olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Yerel kaynaklarda yaralılar olduğu bilgisi de yer aldı.
PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI MI?
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin incelemesi sürüyor.