Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Aydoğdu Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında önceden husumet olduğu belirtilen Efe Bozkurt ile Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Samet Şinik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Şinik, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN BELEDİYE ÇALIŞANI KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Samet Şinik'e ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Şinik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Efe Bozkurt, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan Bozkurt, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca hakim karşısına çıkarılan şüpheli Efe Bozkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.