Tekirdağ genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli fırtına, hem hava hem de deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, TEKNELER BARINAKLARA ÇEKİLDİ

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar yükseldi. Şiddetli fırtına sebebiyle Çorlu Atatürk Havalimanı’nda planlanan tüm eğitim uçuşları tedbir amacıyla iptal edildi.

Fırtına, deniz ulaşımı ve avcılığını da olumsuz etkiledi. Tekirdağ merkez ve Marmaraereğlisi ilçelerinde denizdeki olumsuz koşullar nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Teknelerini liman ve barınaklara bağlayan balıkçılar, havanın düzelmesini beklemeye başladı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu saatlerde vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyararak özellikle açık alanlarda ve deniz kıyılarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.