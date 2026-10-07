Saray Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında E.G.’ye ait güvercin kümesinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, E.G. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.