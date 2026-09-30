Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıkan bir kişi, 4 yaşındaki torununu 59 APE 174 plakalı otomobiline bindirdiği sırada E.G.’nin müdahalesiyle yere düştü. E.G., içerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobili alarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli, kaçışı sırasında yol kenarında bulunan bir yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇARKEN İKİ ARACA DAHA ÇARPTI

Polis ekipleri, otomobili kaçıran E.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, çevre yolunda kaçışını sürdürürken önce O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmaların ardından araç dururken, iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaçırdığı otomobille kazaya karışan E.G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.