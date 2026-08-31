Kaza, Çerkezköy ilçesindeki Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 PRH 35 ve 59 ACN 413 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da orta refüje savrulurken, kavşaktaki sinyalizasyon direği devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobillerde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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