Tekirdağ'ın Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Mehmet Emin Yasugey (21) yönetimindeki 59 AKY 221 plakalı otomobil ile Onur Kemer idaresindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese derhal polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 59 AKY 221 plakalı otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü Mehmet Emin Yasugey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Berhan Ü. ve Emirhan Ü., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması sebebiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer araç sürücüsü Onur Kemer ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet Emin Yasugey'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.