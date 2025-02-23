Saray ilçesindeki Laladere piknik alanı, hafta sonunda beyaz örtüyle kaplanarak adeta bir kış tatil noktasına dönüştü. Kar kalınlığının 10 santimi aştığı bölgeye akın eden ziyaretçiler, hem temiz havanın tadını çıkardı hem de piknik yaparak, kış oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Özellikle çocuklar için eğlence dolu anların yaşandığı Laladere’de, karın büyüleyici atmosferi herkesi kendine hayran bıraktı.

ÇOCUKLAR TADINI ÇIKARDI

Saray ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki Laladere piknik alanı, kar kalınlığının yer yer 10 santimi aşmasıyla tam anlamıyla bir kış cennetine dönüştü. Bölgeye gelen ziyaretçiler kar manzarasının tadını çıkarırken, çocuklar ise kardan adam yapıp kayarak eğlendi.

"İYİ Kİ GELMİŞİZ"

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Kerim Yıldız, "Çocuklar kar topu oynamayı ve kardan adam yapmayı çok istiyordu. Onların bu isteğini kırmadık. Gerçekten harika bir gün geçirdik, karın keyfini doyasıya yaşadık" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Laladere'yi ziyaret eden Kuzey Küçük ise, "Böyle bir kar manzarası beklemiyorduk ama iyi ki geldik. Burası gerçekten çok güzel, harika vakit geçiriyoruz!" dedi.