Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kılıç için ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Kılıç’ın otomobili, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde tespit edildi.
Arama çalışmalarının bu bölgede yoğunlaştırılmasının ardından, 13 gün sonra denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.