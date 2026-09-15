Kaza, saat 17.40 sıralarında Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’ndeki karton fabrikası kavşağında meydana geldi.
Çorlu istikametinde ilerleyen Deniz Alaattin Öztürk yönetimindeki 59 AJN 462 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkış yapan S.İ. idaresindeki 59 S 0380 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrularak düşen Öztürk ağır yaralandı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Öztürk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Deniz Alaattin Öztürk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü gözaltında
Kazanın ardından servis minibüsünün sürücüsü S.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.