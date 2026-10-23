Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen özel bir okulda görevli anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 2 kadın öğretmen sert şekilde asfalt zemine düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİRİ TABURCU OLDU, DİĞERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı öğretmenler, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.B. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, S.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. SÜRÜCÜ DE ÖĞRETMEN ÇIKTI: TUTUKLANDI Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve kendisinin de öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidindeki öğretmenlere hızla gelen otomobilin çarpması ve öğretmenlerin savrularak yere düşmesi yer aldı.

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