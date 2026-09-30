Kaza, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde meydana geldi.
Arslan Demirci yönetimindeki 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarında ters dönerek durdu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan Arslan Demirci ile eşi Mine Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı karı-koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.