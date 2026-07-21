Kaza, Hisar Mahallesi Hayrabolu Kavşağı’nda meydana geldi. H.G. idaresindeki 59 ACA 897 plakalı kamyon ile B.C. yönetimindeki 16 JDS 04 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan F.K., E.K., V.K. ve Ü.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ü.K. ve V.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.G. gözaltına alındı.