Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunması amacıyla son iki haftada kent genelindeki 11 ilçede çalışma yürüttü. Operasyonlar kapsamında 60’ı uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik aramalarda 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucu madde, 57 gram A-M kimyasal maddesi, 6 bin 179 sentetik hap ve uyuşturucu emdirilmiş 1868 kullanımlık materyal ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 tabanca, 1 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 lira bulundu.

45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 45’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Hedefimiz net: tek bir gencimizin dahi uyuşturucunun pençesine düşmemesi. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edecektir.”