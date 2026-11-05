Saray ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

İlçede yaşayan Yusuf Baş ile Adem Ak, mantar toplamak amacıyla Güngörmez Mahallesi yolu üzerindeki Kanara Kanyonu bölgesine gitti. Kanyondaki derenin karşı tarafına geçen iki kişi, topladıkları mantarların ardından eve dönmek istedi. Ancak gün boyunca etkili olan yağış nedeniyle su seviyesi yükselen dereyi geçemeyince mahsur kaldı.

Ailelerini cep telefonuyla arayarak yardım isteyen Baş ve Ak’ın yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İş makinesinin kepçesiyle kurtarıldılar

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iki kişi, derenin karşı kıyısından iş makinesinin kepçesiyle alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen Baş ve Ak, kendilerini bekleyen ailelerinin yanına giderek evlerine döndü.

6 kişilik aile otelde konaklatıldı

Öte yandan Saray ilçesine bağlı Safaalan Mahallesi’nde su baskını tehdidi altındaki bir ev ekipler tarafından tahliye edildi. Evde yaşayan 6 kişilik aile, Saray Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek şu açıklamada bulundu:

“Su yoğunluğunun olduğu bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde taşan dere yataklarında su seviyesinin düştüğünü gözlemliyoruz. Safaalan Mahallesi'nde riskli olan bir bölgede 6 kişilik bir ailemizi oradan alarak otele yerleştirdik. Mantar toplamaya çıkan 2 kişiyi ise mahsur kaldıkları yerden itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerimiz tarafından kurtardık. Vatandaşlarımız risk gördükleri bölgeleri bize bildirebilirler. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır.”