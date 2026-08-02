Çerkezköy ilçesinde Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki bölgede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çalılık alanda başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesiyle Çerkezköy ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek sağladı. Bölge sakinleri de traktörleri ve kürekleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık iki saat içinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. İlk belirlemelere göre 100 dönümlük ağaçlık ve otluk alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.