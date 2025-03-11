Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan boya kutularının tutuşmasıyla çıkan yangın, evin mutfağına sıçradı.
Apartmanda sakinleri yangın sebebiyle evlerini tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evin mutfak ve balkon kısmında zarara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.