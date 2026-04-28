Tekirdağ’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 15’i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nün bir hafta içinde 11 ilçeye bağlı 59 mahallede planlı olarak gerçekleştirilen 146 operasyonel uygulama yaptı. Uygulamada, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 149 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ise 23 kişi olmak üzere toplam 172 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 933 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 8 bin 987 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 595 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.