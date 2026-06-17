Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Son bir hafta boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu maddeler ve yasa dışı unsurlar ele geçirildi. Aramalar sonucunda, 2 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ile ruhsatsız bir av tüfeği bulundu. Ayrıca operasyonda, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 Türk Lirası'na da el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLILARDAN 8'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.