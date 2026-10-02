Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya platformlarında paylaşılan "Türk bayrağı çöpe atıldı" içerikli görüntüler üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçti.

HEM ÇÖPE ATTI HEM PROVOKASYON YAPTI

Siber ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabasıyla atık toplayan Y.T. olduğu belirlendi. Şüphelinin, kendi elleriyle çöpe attığı bayrakları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ve "Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşarak çirkin bir provokasyon girişiminde bulundu.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Y.T.’nin yapılan GBT sorgulamasında, daha önceden "Kasten yaralama" ve "Narkotik madde kullanımı" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

İKİ AYRI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.T., "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.