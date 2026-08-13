Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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