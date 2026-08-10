Kaza, ilçenin Karatepe mevkisi çevre yolunda meydana geldi.
Yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda giden İsmail Erdoğdu (71) yönetimimdeki otomobil, karşı yönden gelen U.K. yönetimindeki otomobille kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle, Erdoğdu’nun kullandığı otomobil alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTIĞI BELİRLENDİ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Otomobilde sıkışan sürücüsü İsmail Erdoğdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer otomobilde sürücü U.K. ile yanında bulunan D.T.K. (4) isimli çocuk yaralandı. Kazada hayatını kaybeden İsmail Erdoğdu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki yaralı ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.