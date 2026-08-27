Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobildeki aday sürücü, yüksek alkollü çıkmasının ardından ceza işlemleri sırasında tekrar içki içti.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak'ta yaşadı. Devriye görevi yapan Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 GFT 436 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücünün Y.Ş. olduğu ve 1.92 promil alkollü bulunduğu belirlendi. Y.Ş., ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü.

"BENİM EHLİYETİM GİTTİ, HAYATIM BİTTİ"

Polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi.

Aday sürücü ehliyetinin iptal edildiği Y.Ş.'ye, 25 bin TL para cezası uygulandı.