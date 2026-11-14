Tekirdağ'da İnecik Mahallesi Kavşağı'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ü.Ö'nün kullandığı 59 YD 096 plakalı otomobil, A.Y. yönetimindeki 06 GFP 777 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 73 yaşındaki N.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ü.Ö. ile araçtaki Z.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
N.Ö'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.