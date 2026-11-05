Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Galata Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle Kiremithane Köprüsü, güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin köprüde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi. Köprüde incelemelerde bulunan Taşyasan, ekiplerden çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri de köprü çevresinde güvenlik önlemi aldı. MANTAR TOPLAMAYA GİDEN 2 KİŞİ KURTARILDI Mantar toplamak için Kanara Kanyonu'na giden Y.B. ve A.K., derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi, ekiplerin iş makinesiyle yürüttüğü çalışma sonucu kurtarıldı. 6 KİŞİLİK AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ Safaalan Mahallesi'nde ise su baskını tehdidi altındaki bir ev ekipler tarafından boşaltıldı. Evde yaşayan 6 kişilik aile, Saray Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Sağanağın etkili olması beklenen ilçede belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla hazır bekletiliyor.

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