Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor, 519 gün sonra üç büyükler karşısında galibiyet elde etmeye çalışacak.
Bordo-mavililer, İstanbul’un üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023’te sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bu tarihten sonra çıktığı maçlarda 3 puan sevinci yaşayamadı.
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
SON 8 KARŞILAŞMADA 7 YENİLGİ 1 BERABERLİK ALDI
Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından Trabzonspor’un üç büyük rakipleriyle oynadığı maçlar şu şekilde:
Geçen sezon:
Galatasaray’a sahasında 5-1 mağlup oldu.
Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 yenildi.
Fenerbahçe’ye kendi evinde 3-2 kaybetti.
Bu sezon:
Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe’ye evinde 3-2 yenildi.
İstanbul’da Galatasaray’a 4-3 kaybetti.
Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
ŞENOL GÜNEŞ HASRETİ DİNDİREMEDİ
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor,
Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken,
Deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe’ye 3-2, Galatasaray’a ise 4-3 yenildi.
FATİH TEKKE'NİN İLK BÜYÜK MAÇ SINAVI
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakiplerine karşı ilk maçına çıkacak.
Tekke yönetiminde İstanbul’da RAMS Başakşehir’i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren Trabzonspor, dış sahadaki ikinci büyük sınavında 519 günlük galibiyet özlemini bitirmek istiyor.