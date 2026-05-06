TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, vergi teşviklerinden varlık barışına kadar geniş bir alanı kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni kabul etti. Teklif, ihracatçıları destekleyen vergi indirimleri, yurt dışı kazançlara yönelik istisnalar, teknogirişimlere yeni teşvikler ve İstanbul Finans Merkezi’ne sağlanan avantajları içeriyor.

50 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle kamu alacaklarının yapılandırılmasında önemli değişiklikler yapıldı. Borçların tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil edilebilecek tutar 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

2O YIL MUAF TUTULACAK

Yurt dışı kazançlara yönelik istisna kapsamı da genişletildi. Belirli şartları sağlayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettiği gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu imkândan yararlanabilmek için son üç yılda Türkiye’de yerleşik olunmaması ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartı aranacak. Bu gelirler için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi söz konusu kazançlar beyan kapsamına alınmayacak.

VERGİ AVANTAJLARININ GERİ ALINMASI

Teknoloji girişimlerine yönelik teşviklerde de artışa gidildi. Teknogirişim çalışanlarına verilen hisse senetlerinde gelir vergisi istisnasının üst limiti iki katına çıkarıldı. Hisselerin elde tutulma sürelerine göre sağlanan vergi avantajlarının geri alınmasına ilişkin kademeli bir sistem getirildi.

YÜZDE 95 VERGİ İNDİRİMİ

Kurumlar vergisi tarafında ise ihracatı teşvik eden yeni oranlar belirlendi. Ürettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için ihracat kazançlarına yüzde 9, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Transit ticaret ve yurt dışına yönelik hizmet gelirlerinde ise kazancın yüzde 95’ine kadar vergi indirimi sağlanacak. İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketler için bu oran yüzde 100’e çıkacak.

31 TEMMUZ 2027’YE KADAR

Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri de “varlık barışı” oldu. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye bildirilebilecek. Bildirilen varlıkların belirli süre içinde ülkeye getirilmesi veya finansal sisteme dahil edilmesi gerekecek. Bu varlıklar üzerinden genel olarak yüzde 5 vergi alınacak, ancak belirli şartların sağlanması halinde bu oran sıfıra kadar düşebilecek. Düzenleme kapsamında bildirilen varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

HARÇ MUAFİYETİ 20 YILA ÇIKARILDI

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler de genişletildi. Kurumlar vergisi indirim süresi 2047 yılına kadar uzatılırken, harç muafiyeti süresi 20 yıla çıkarıldı. Ayrıca merkezde çalışanlar için gelir vergisi avantajlarının kapsamı genişletildi.

Komisyondan geçen teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nda konuşmuş, “Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri halinde, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergi almayacağız” demişti.