Sultana filmi ve Çirkin dizisindeki performansıyla son dönemde gündeme gelen Derya Pınar Ak, dizinin finalinin ardından bir süre dinlenmeye çekildi. Bu süreçte birçok projeden teklif alan oyuncu, tercihini “Fenomen (Kırık Ekran)” dizisinden yana kullandı. Yapımcılığını Gür Medya’nın üstlendiği 10 bölümlük dizinin okuma provaları başladı. Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer’in oturacağı yapımın çekimlerinin 12 Kasım’da başlaması planlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor Derya Pınar Ak’ın Peri karakterine hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosunda çok sayıda tanınmış isim yer alıyor. Dizide Borderline karakterini Eren Ören, Nihan’ı Bahar Şahin, Sinan’ı Olgun Toker, Hulusi’yi Osman Sonant, Rauf’u Tamer Levent, Banu’yu Ece Dizdar, Üstün’ü Dinç Daymen, Ediz’i Ozan Uçar, Kübra’yı Aleyna Çalışkan, Ceyda’yı Elif Gülhan, Umut’u Yiğit Boran Mungan, Barış’ı Ali Coşgun, Fethi’yi Berkay Çalışkanoğlu, Cemal’i ise Eren Vurdem canlandıracak.

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