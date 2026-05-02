"Doktorlar" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Yasemin Ergene, evliliğinin ardından oyunculuk faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Ergene, mesleğine geri döneceğini duyurdu. Bu kararın ardından oyuncuya çok sayıda dizi ve film projesi teklif edildi.

Gelen projeleri değerlendiren Yasemin Ergene, Poll Films ile anlaşma sağladı. Ergene, tercihini kod adı "Düğünümüz Var" olan yeni dizi projesinden yana kullandı. Yapımın senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Haziran ayında çekimlerine başlanması planlanan dizinin kadrosu dikkat çeken isimlerden oluşuyor. Dizide Ergene ile birlikte Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimler rol alacak.

Uzun bir aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene’nin yeni projesiyle ilgili teknik hazırlıklar devam ediyor. Dizinin hangi kanalda veya platformda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.