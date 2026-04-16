TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TEKMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13.04.2026

Sayı :2016/149 Esas

İLAN

Davalı Serdar ÖZTÜRK ; Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatların iade edildiği, daha sonra yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığı ve adresinizin tespit edilemediği anlaşılmakla ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Durusma Yeri ve Günü : Erzurum ilçesi Tekman Adliyesi - 21/04/2026 günü saat: 09:15

Serdar ÖZTÜRK; Erzurum İli Tekman İlçesi Çevirme Mahallesi hudutları dahilindeki İfraz öncesi 38 parselin ifrazı sonrası oluşan 1685 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin mahkememizin 2016/149 esas sayılı dosyasına kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açıldığı, davaya ilişkin cevap hakkınız bulunduğu, tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02448860