Son Dakika
DOLAR 44,85 0,09 (%0,21) EURO 53,01 0,14 (%0,27)
Sosyal Medya
Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
TEKMAN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
13.04.2026
Sayı :2016/149 Esas 

İLAN

Davalı Serdar ÖZTÜRK Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatların iade edildiği, daha sonra yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığı ve adresinizin tespit edilemediği anlaşılmakla ilan yapılmasına karar verilmiştir.
Durusma Yeri ve Günü : Erzurum ilçesi Tekman Adliyesi - 21/04/2026 günü saat: 09:15
Serdar ÖZTÜRK; Erzurum İli Tekman İlçesi Çevirme Mahallesi hudutları dahilindeki İfraz öncesi 38 parselin ifrazı sonrası oluşan 1685 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin mahkememizin 2016/149 esas sayılı dosyasına kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açıldığı, davaya ilişkin cevap hakkınız bulunduğu, tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02448860