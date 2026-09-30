Olay, bugün akşam saatlerinde Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında meydana geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarı alan ekipler, bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda teknede bulunan kişilerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olduğu tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Tekneden kurtarılan polis memuru O.G.Y., ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak O.G.Y., hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer polis memuru N.Ş.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteğiyle Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri koordineli şekilde kayıp polis memurunun bulunması için çalışıyor.