Ulusal basında yer alan haberlere göre, MV MJP adlı tekne Kabimba kasabası açıklarında battı. Kazanın ardından 36 kişi kurtarıldı, 39 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıdığı düşünülüyor. Alabora olma nedeni ise henüz belirlenemedi. KDC'de yeterli asfalt yol olmaması nedeniyle ulaşım büyük ölçüde nehir ve göller üzerinden yapılıyor. Bu durum, özellikle mevsimsel yağışların yoğunlaştığı dönemlerde kazaların yaşanmasına yol açıyor. Teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üzerinde yük ve yolcu taşınması, bu tür kazaların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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