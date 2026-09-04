Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, evliliklerinin ardından ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan 44 yaşındaki Bahadır, yaz tatilini eşiyle Ege'de geçirirken gün batımında teknede çekilen romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

TEKNEDE ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

Gökçe Bahadır, hamilelik sürecini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak ünlü oyuncu, eşi Emir Ersoy ile çıktığı Ege tatilinden zaman zaman kareler paylaşmayı sürdürüyor.

Bahadır son olarak gün batımında teknede eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına “Güneş arkamızda, duygular şelale bende tabii ki. Kendimizi sulara bıraktık” notunu düştü.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

İlk çocuğunu bekleyen Gökçe Bahadır'ın paylaşımında hamileliğinin ilerleyen dönemine girdiği de görüldü. Oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bahadır yaklaşık 1,5 ay önce de eşiyle Bodrum'da çıktığı tekne tatilinde objektiflere yansımıştı.

2022'DE EVLENMİŞLERDİ

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 2022 yılında evlenmişti. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Bahadır, hamilelik haberinin ardından bu özel süreci de büyük ölçüde kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ediyor.