1805 yılında hizmete giren yapı, dönemin ünlü mühendisleri Thomas Telford ve William Jessop tarafından tasarlandı. Sanayi Devrimi sırasında inşa edilen su kemeri, uzun yıllar boyunca Llangollen Kanalı üzerinden kömür, demir ve diğer yüklerin taşınmasında önemli rol oynadı. Aradan geçen iki yüzyılı aşkın sürede ise bölgenin en ilgi çekici turistik noktalarından biri haline geldi.

TEKNELER 38 METRE YÜKSEKTE İLERLİYOR

Su kemerinin en dikkat çekici özelliği, teknelerin Dee Nehri'nin 38 metre üzerinden geçmesini sağlaması. Yapının üzerinde yalnızca dar bir su kanalı ve bir yaya yolu bulunuyor. Korkulukların yalnızca bir tarafta yer alması ise geçiş yapanlara adeta boşlukta ilerliyormuş hissi veriyor.

Yaklaşık 307 metre uzunluğundaki yapı, dökme demir oluk sistemi sayesinde suyu güvenli şekilde taşıyor. İnşa edildiği dönemde kullanılan mühendislik çözümleri, bugün bile uzmanlar tarafından önemli bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor.

220 YILI AŞKIN SÜREDİR KULLANILIYOR

Pontcysyllte Su Kemeri, iki yüzyıldan uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde yük taşımacılığı yerine turistik tekne turlarıyla öne çıkan yapı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mühendislik tarihi açısından önemli eserlerden biri kabul edilen su kemeri, hem hâlâ aktif olarak kullanılabilmesi hem de 19. yüzyıldan günümüze büyük ölçüde korunarak ulaşmasıyla dünyanın en dikkat çekici su yapıları arasında gösteriliyor.