Osa Conservation tarafından yürütülen çalışmada hayvanlar Osa Yarımadası'ndan alınarak Kosta Rika'nın güneyindeki Golfo Dulce üzerinden tekneyle Piedras Blancas Milli Parkı'na götürüldü. Bölgede avcılık nedeniyle ortadan kaybolan türün yeniden yerleştirilmesi için hazırlıklar yıllar öncesinden başladı.

13 HAYVAN İÇİN 16 SAATLİK OPERASYON

Araştırmacılar pekarileri yakalamadan önce sürünün hareketlerini uzun süre takip etti. Ormana kameralar yerleştirildi ve hayvanların kontrollü alana alışması için mısır ile Hindistan cevizi kullanıldı. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından sürü, hazırlanan bölmeye kendi isteğiyle girmeye başladı.

Yakalama günü bölmeye giren 3'ü erkek toplam 13 sağlıklı pekari seçildi. Ardından 20'den fazla kişinin görev aldığı yaklaşık 16 saatlik taşıma operasyonu başladı.

Hayvanlar önce sağlık kontrolünden geçirildi ve özel taşıma kasalarına yerleştirildi. Sıcak ve nemli hava nedeniyle vücut sıcaklıklarının yükselmemesi için yol boyunca üzerlerine su püskürtüldü. Kamyonlarla Puerto Jiménez'e götürülen sürü, buradan gece saatlerinde tekneye alınarak Golfo Dulce'yi geçti.

Tekne yolculuğunun ardından operasyon henüz bitmemişti. Kasalardaki hayvanlar kıyıdan yaklaşık 2 kilometre boyunca insan gücüyle taşınarak ormanın içindeki geçici uyum alanına ulaştırıldı.

ORMANIN "MÜHENDİSLERİ" OLARAK GÖRÜLÜYORLAR

Beyaz dudaklı pekarilerin geri getirilmesinin temel nedeni ormanda üstlendikleri önemli görev. Büyük sürüler halinde dolaşan hayvanlar yiyecek ararken toprağı eşeliyor, havalandırıyor ve yedikleri meyvelerin tohumlarını farklı bölgelere taşıyor.

Çamur banyosu yapmak için açtıkları küçük çukurlar ise yağmur suyuyla dolarak böcekler, yarasalar ve başka canlıların yararlanabildiği küçük yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Bu nedenle araştırmacılar pekarileri "orman mühendisleri" olarak tanımlıyor.

Tür aynı zamanda jaguarların önemli avlarından biri. Piedras Blancas'ta yapılan önceki araştırmalarda hem pekarilerin hem de jaguarların bölgeden kaybolduğu belirlenmişti. Bilim insanları, pekarilerin geri dönüşünün uzun vadede besin zincirinin yeniden kurulmasına ve jaguarlar için daha uygun koşullar oluşmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Hayvanların bir süre kontrollü alanda çevreye alışması sağlandıktan sonra doğaya bırakılmasına geçildi. Sürünün hareketleri uydu takip cihazları ve kamera tuzaklarıyla izleniyor. İlk gözlemler, 13 hayvanın sağlıklı olduğunu ve sürünün birlikte hareket etmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak araştırmacılar projenin başarısını değerlendirmek için henüz erken olduğunu vurguluyor.

Osa Conservation'ın hedefi burada 25 ila 30 hayvandan oluşan kalıcı bir popülasyon oluşturmak. Bunun için yeni pekari gruplarının da Piedras Blancas'a taşınması planlanıyor. Projenin uzun vadeli başarısında ise türün yaklaşık 18 yıl önce bölgeden kaybolmasının başlıca nedenlerinden biri olan kaçak avcılığın engellenmesi kritik önem taşıyor.