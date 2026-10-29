Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından adı gündeme gelen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Play Spor'a açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, takımının Türkiye Kupası karşılaşmasına odaklandığını belirterek, “Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz.” dedi.

ADAYLARDAN BİRİSİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş, bu sonucun ardından İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Daha önce Fenerbahçe'de futbol oynayan Belözoğlu da teknik direktörlük için adı anılan isimler arasında yer aldı.