Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü sınavını yarın Lille deplasmanında verecek. İlk iki maçta deplasmanda Sporting’e 3-1, sahasında da Barcelona’ya 4-1 kaybeden Cimbom’da kırmızı alarm verildi. Bu sezon oynanan kötü futbol nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencileriyle toplantı yaptı, Lille maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

YARINKİ 11’İNİ BELİRLEDİ

Sporting ve Barcelona karşısında üstünlüğü koruyamadıklarını ifade eden 52 yaşındaki hoca, “Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Bunun sıkıntısını önceki maçlarda yaşadık. Galatasaray gibi oynarsak kazanırız. Herkes geçmişi geride bıraksın ve yeni bir sayfa açalım” dedi. İlk 11’ini belirleyen Okan Buruk, savunmada Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs’u oynatacak. Torreira ile Lemina orta alanı kapatacak. Yunus, Batrakov, Barış ve Osimhen hücum hattını oluşturacak.